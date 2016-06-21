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Yaşam

Safranbolu evleri EURO 2016 için Paris'e gitti

Paris'teki Safranbolu evlerine gelen ziyaretçilere Türk kahvesi, lokum ve Maraş dondurması da ikram ediliyor

21 Haziran 2016 16:28

Fransa'nın  başkenti Paris'te Avrupa Kültürü'nün keşfi amacıyla belediye EURO 2016'ya katılım hakkı elde etmiş ülkelerin karakteristik özelliklerine dair çeşitli etkinlikler düzenliyor. 10 Temmuz'a kadar devam edecek etkinlikte Türkiye'den Safranbolu evleri Paris'in merkezinde ziyaretçi akınına uğruyor.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Paris Belediyesi, Fransa'nın Euro 2016 Futbol Şampiyonası'nda konuk ettiği 24 katılımcı ülkeye dair etkinlikler düzenliyor. Burada her ülke kendi kültürünü ve mimarisini tanıtıyor. 10 Temmuz'a kadar devam edecek etkinlikte, Türkiye Tanıtım Turizm Müşavirliği, Safranbolu evi ile etkinlikte yer alıyor. Etkinliğe grafik sanatçısı Tunç Dinçtaş ve Ebru sanatçısı Berna Deblaine katkıda bulunuyor. Ayrıca ziyaretçilere Türk kahvesi, lokum ve Maraş dondurması ikram ediliyor.

Etkinliğin resmi açılışı, Paris Belediye Başkanlığı'nı temsilen uluslararası ilişkiler ve Avrupa ile ilgili sorumlu başkan yardımcısı Hermano Sanches Ruıvo ve Paris Belediyesi spor ve turizmden sorumlu Başkan yardımcısı Jean-François Martins tarafından yapıldı.

Başkan Yardımcısı Jean-François Martins, "Euro 2016 yalnızca sporla, birlikte yapılan başka etkinliklerle de alakalı. Paris çok şanslı bir kent. Bir ayda 24 ülke ve üç milyon Avrupalı ziyaretçi burada dostça tribünde, Fan Zone ve Paris sokaklarında hep birlikte futboldan konuşuyor. Bu da toplumları ve kültürleri bir birine yaklaştırıyor" dedi.

Tanıtma Müşaviri Serra Aytun ise "Türkiye buraya Safranbolu Evi inşa ettirerek katıldı. Bunun nedeni Safranbolu'nun UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alması ve o mimarinin bizim tipik Osmanlı mimarisini yansıtması idi. Konsept olarak daha çok UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan alanlarımızı tanıtmaya çalıştık.

Bununla birlikte somut olmayan kültürel miras listesinde yer alan unsurlarımıza da yer verdik. Aralıksız sürdürdüğümüz ve çok ilgi gören Türk kahvesi ikramımız. Ebru sanatı tanıtımı için bir sanatçımız burada günün belirli saatlerinde atölye yapıyor. Bununla beraber ülkemizden bir tat daha sunmak için Kahramanmaraş dondurması getirdik. Konuklarımıza gün içinde bu ikramı yapıyoruz.
 

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