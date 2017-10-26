Safran tarlasında, 'Tarla günü' etkinliği

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'ün Safranbolu İlçesi\'nde yetiştirilen, gıda, tıp ve giyim sektöründe farklı özellikleri kullanılan, kendi ağırlığının 100 bin katı suyu sarı renge boyayabilen ve kilosu 25 bin TL\'den satılan safran için \'Tarla günü\' etkinliği düzenlendi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen \'Dünyanın En Pahalı Baharatı Safranbolu Safranı Yayım Projesi\' kapsamındaki etkinlik, ilçeye bağlı Yukarı Çiftlik Köyü\'nde safran hasadını sürdüren İsmail Yılmaz\'ın 13 dönümlük tarlasında gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan Vali Yardımcısı Osman Yenidoğan ile Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, zerde tatlısı için kaynatılan kazana safran boşalttı. Daha sonra tabaklara doldurulan zerde tatlısı konuklara ikram edildi. Etkinlik kapsamında Yenidoğan ve Ürkmezer, diğer protokol üyeleri ve katılımcılarla birlikte tarlada yapılan hasada katılarak safran topladı.

Vali Yardımcısı Yenidoğan, \"Son yıllarda coğrafi ürün tescilleri ve yöresel ürünler çok önemli bir yer tutmaya başladı. Bu anlamda da Safranbolu özel şeylere sahip. Özel bir kültür, tarih, yapı ve üstüne birde safran gibi bir bitkiyle taçlandırılmış olması işin en büyük güzelliği oldu\" dedi.



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