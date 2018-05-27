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Safran Deresi'nin yüzeyi yine köpükle kaplandı

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki Atatürk Kent Parkı'nın içinden geçen Safran Deresi'nin yüzeyi, yine köpüklerle kaplandı

27 Mayıs 2018 17:05

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Yunusemre ilçesindeki Atatürk Kent Parkı\'nın içinden geçen Safran Deresi\'nin yüzeyi, yine köpüklerle kaplandı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi\'nin Yunusemre ilçesinde yaptırdığı Atatürk Kent Parkı\'nın içinden geçen derenin yüzeyinin köpüklerle kaplanması, tedirginlik yarattı. Kenan Evren Sanayi Sitesi ya da daha üst bölgelerden suya karıştığı tahmin edilen maddelerin neden olduğu kirlilikle ilgili araştırma başlatıldı. 
Geçen ocak ayından bu yana çeşitli dönemlerde tekrarlanan kirlilikle ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) araştırma başlatmıştı. Sorumluların bulunması amacıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü öncülüğünde ilgili kurumlarla toplantı yapıldı, dereden de numune alındı. Kirliliğin nedeninin tespiti için ilgili kuruluşlar harekete geçmişti.

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