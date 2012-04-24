Safra kesesinden 2 bin 935 taş çıktı

Konya Özel Farabi Hastanesi'nde ameliyat olan 45 yaşındaki Ali Vahit Kapar isimli hastanın safra kesesinden 2 bin 935 adet taş çıktı. Hastanın safra kesesinden çıkan taşlar, doktorları ve hastayı şaşkına çevirdi.

Konya merkez Selçuklu İlçesinde yaşayan ve bir çok hastane gezdiğini belirten Ali Vahit Kapar (45), “Ağrım fazlalaştığı zaman hemen hastaneye giderdim bana serum takıp gönderirlerdi” diye konuştu.

Konya Özel Farabi Hastanesi doktorlarından Genel Cerrah Uzmanı Op. Dr. Bülent Erenoğlu, “Hastamız bize karın ağrısı, bulantı, kusma yüksek ateş nedeniyle geldi. Yaptığımız tetkiklerde ve muayenesinde hastanın 40 derece ateşi vardı. Biz hastamızı acil ameliyata aldık. Hastamız aynı zamanda şeker hastası. Ameliyatta nakoskopy kolesektönü yaptık. Kapalı safra kesesi ameliyatı yaparak safra kesesi duvarında yaklaşık 7 8 mm‘ye ulaşmış. Bizim için ilginç olanı safra kesesinin içerisinde yaklaşık 2 bin 935 adet 2’şer, 3’er mili metrelik taşın olması. Tabi bunun ilginç olmasının nedeni bu taşlar 1 günde oluşmaz. Oluşma yılı en az 10 yıldır. Nasıl oluyor da 10 yıl hastanın doğru düzgün şikâyeti olmuyor veya koledok dediğimiz bağırsakla karaciğer arasındaki ana safra kanalına nasıl düşmüyor ilginç olan bu şu anda hastamızın genel durumu iyi ağrıları geçti” dedi.

Hastanın daha önce bir çok hastaneye başvuruda bulunduğunu belirten Erenoğlu, “Serum tedavisiyle geri gönderilmiş tabi safra kesesini komple aldık. Safra kanalında da taşımız yok. Bundan sonra inşallah kurtulur. Aynı şikayeti artık bir daha tekrar etmeyecek. Şeker hastalığının olması da zaten bizim için uyarıcı hiç bir şikayeti olmasa bile 2900 kusur taştan 2 tanesini bile görsek biz hiçbir şikayetle gelmese tesadüfen bulsak bile safra kesesini biz ameliyatla alırız çünkü şeker hastalarında ağrıya duyarlılık azaldığı için gerçek rahatsızlık gibi belli etmeyip kendini bilakis safra kesesinin iltihapla çürümesi patlaması şeklinde kendini belli edebilir.onun için şeker hastası olduğu içinde bu hastayı ameliyat ettiğimiz iyi oldu” diye konuştu.

Hasta Ali Vahit Kapar (45) ise “Daha önce bir kaç hastaneye gitmiştim sağ tarafımda bir ağrı için bana ağrı kesici verdiler serum taktılar bir şeyim olmadığını söylediler gönderdiler sonra Farabi Hastanesine geldim. Bülent hocamla görüştüm tanıştık. Allah razı olsun ameliyatı mı yaptı. Aşağı yukarı 2935 adet taş çıkardı. Kendim şeker hastasıyım hocama teşekkür ediyorum. Şu anda çok iyiyim çok ağrı yapardı geceleri sabahlara kadar uyuyamazdım sanki göğsümün içinde sırtımda bağlar gibi bir ağrı hissederdim en son 1 haftadır sabahlara kadar uyuyamıyordum. Allah kimsenin başına vermesin şu anda çok iyiyim ameliyatımı oldum dün hocam ameliyatımı yaptı bugün gayet iyiyim hocama teşekkür ediyorum Allah razı olsun” diye konuştu.

(ZedHaber)