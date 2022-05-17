Safra kesesinden 1250 taş çıktı, doktor taşlarla ismini yazdı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyat edilen Nermin A.’nın safra kesesinden 1250 tane taş çıkarıldı. İlk defa bu kadar çok taşa denk geldiğini belirten Dr. İlhan Taşdöven, taşlarla kendi ismini yazdı.



ZBEÜ Genel Cerrahi Polikliniği'ne mide şişkinliği şikayetiyle başvuran Neriman A.’nın muayenesinde safra kesesinde taş olduğu tespit edildi.



Dr. İlhan Taşdöven ve ameliyat ekibi, Nermin A.’nın safra kesesinden çıkan taş miktarını görünce şaşkına döndü. Nermin A.’nın safra kesesinden 1250 taş çıkarıldı. Dr. Taşdöven taşlarla kendi ismini yazdı.



İlk defa bu kadar taşla karşılaştığını söyleyen Dr. Taşdöven, “Yaklaşık 15 yıldır bu işin içindeyim, bu kadar çok fazla sayıda safra kesesi taşıyla karşılaşmadım. Tek bir kese içinde bu kadar taşın olması ve taşa rağmen hastanın şikayeti olmaması ilginçti” dedi.





