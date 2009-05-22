T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Safra asidinden diş dolgusu

Kanada ve Çin'de bilim insanları, safra asitlerini kullanarak diş çürüklerini doldurmak için sert bir dolgu maddesi geliştirdiler.

22 Mayıs 2009 03:00

Kanada ve Çin'de bilim insanları, safra asitlerini kullanarak diş çürüklerini doldurmak için sert bir dolgu maddesi geliştirdiler.

Diş çürükleri, önceleri cıva ya da plastik kullanılarak dolduruluyordu. ACS Applied Materials & Interfaces dergisindeki makalede, araştırmacılar safra asidini nasıl topladıklarını ve onu nasıl sert, dayanıklı plastiğe çevirdiklerini anlattılar. Yeni maddenin şu an kullanılanlardan daha iyi ve çatlamalara karşı dayanıklı olduğu belirtiliyor.

Safra asidi karaciğer tarafından üretilen doğal bir madde ve sindirime yardımcı olmak için safra kesesinde depolanır. Bilim insanları, yeni malzemenin daha güçlü olduğunu ve daha uzun süre dayandığını belirterek, yeni maddenin acı veren dolgu çatlaklarını ve diş hekimi ziyaretlerini azalttığını söylediler.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24