Safra asidinden diş dolgusu

Kanada ve Çin'de bilim insanları, safra asitlerini kullanarak diş çürüklerini doldurmak için sert bir dolgu maddesi geliştirdiler.



Diş çürükleri, önceleri cıva ya da plastik kullanılarak dolduruluyordu. ACS Applied Materials & Interfaces dergisindeki makalede, araştırmacılar safra asidini nasıl topladıklarını ve onu nasıl sert, dayanıklı plastiğe çevirdiklerini anlattılar. Yeni maddenin şu an kullanılanlardan daha iyi ve çatlamalara karşı dayanıklı olduğu belirtiliyor.



Safra asidi karaciğer tarafından üretilen doğal bir madde ve sindirime yardımcı olmak için safra kesesinde depolanır. Bilim insanları, yeni malzemenin daha güçlü olduğunu ve daha uzun süre dayandığını belirterek, yeni maddenin acı veren dolgu çatlaklarını ve diş hekimi ziyaretlerini azalttığını söylediler.

