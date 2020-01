Safiye Soyman ve Faik Öztürk Bodrum'da

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA) - TÜRK Sanat Müziği\'nin sevilen sesi Safiye Soyman ve hayat arkadaşı Faik Öztürk, Muğla\'nın Bodrum İlçesi\'nde tatil yapıyor. Ünlü çift, kasım ayında yeni bir sinema filmi projesine başlayacaklarını, bunun için senaryo okuduklarını söyledi.

Show TV\'de yayınlanan \'Dünya Güzellerim\' programında yer alan Safiye Soyman, hayat arkadaşı Faik Öztürk ile tatillerini geçirdiği Bodrum\'da, bazı evrak işlemleri için Bodrum Kaymakamlığı\'na geldi. Sabah işini halleden çift, Bodrum Kaymakamlığı\'ndan çıkışta DHA muhabirlerini sorularını yanıtladı. \'Dünya Güzellerim\' programının yayından kaldırılacağı yönündeki söylentileri değerlendiren Safiye Soyman, şöyle dedi:

\"Program ratingi çok iyi. Ekim\'in sonuna kadar devam edecek. Vietnam, Hindistan ve Nepal\'de toplu çekimler yaptık. Devam edilip edilmeyeceği, kasım ayında belli olacak. Çok güzel, her şey yolunda gidiyor. Bir sorun bir problem yok\" dedi. Yeni projelerin gündemde olduğunu belirten Faik Öztürk ise, \"Sinema projemiz var. Safiye Hanım ile birlikte bir sinema filmi çekeceğiz. Allah nasip ederse kasım ayında. 3 senaryo var. 3 senaryo üzerinde çalışıyoruz. İkimizde de okuma yazma yok, senaryo okuyoruz. Film çekeceğiz. Ama tam olarak hangisi olacağına karar vermedik. Ekim ayı başında karar vereceğiz. Komedi türünde bir yapım olacak.\"

ÖZTÜRK\'TEN ÖĞÜTLER

Safiye Soyman ile dram tarzında bir filmde oynayamayacaklarını belirten Faik Öztürk, şöyle devam etti:

\"Biz ikimiz hayatta dram yapamayız ki. Hayatta olmaz. Biz sabah evden çıkarken bile bir video çektik. Ben oynuyordum. Hayat güzel, yaşamaya değer. Her pazartesi, güne güzel başlayacaksın. Hiç sıkıntı stresi taşımayacaksın. Ülke bir süreçten geçiyor. Bu süreçte ekonomik olarak, ülkenin devletin, hükümetin yanında olmak gerekiyor. Onun için ne gerekiyorsa yapılacak, ne kadar insan çalıştırırsak, ne kadar istihdam sağlarsak o kadar iyi olacak. O yüzden biz de koşturuyoruz.\"

Tatil için genellikle Bodrum\'un tercih edilmesine değinen Öztürk, \"Türkiye\'de bir tek Bodrum var zaten. Başka bir yer tatil yeri değil zaten. Bodrum\'a gelen 1 ay geliyor, 11 ay acından ölüyor. Tüm parayı Bodrum götürüyor. Sıkıntı. Masraf çok burada. Her yer var. Datça, Marmaris Antalya var. Neyse Bodrum. Bu Bodrum\'u çözemedim\" diye konuştu.

