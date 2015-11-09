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Safiye Soyman: Pilot olmak isterdim

“Allah yaptırdı bu hatayı“

09 Kasım 2015 17:28

Historical Pics (Tarihi Fotoğraflar) hesabının Safiye Soyman ve Sabiha Gökçen'i karıştırması üzerine açıklama yapan Safiye Soyman, “Hep pilot olmak istemişimdir” dedi.

Hürriyet’in haberine göre, Twitter'da 2.6 milyonun üzerinde takipçisi olan Historical Pics (Tarihi Fotoğraflar) hesabının, Safiye Soyman ve Sabiha Gökçen'i karıştırması dünün en çok konuşulan konularından biri oldu. Hesap yaptığı hatayı bir gün sonra fark etti ve düzeltme yaptı. İstemeden bu olayın kahramanı olan Safiye Soyman, yaşadıklarını anlattı.

 

Yanlışlığı bir gün sonra fark etti

 

Twitter'da yapılan yorumlar üzerine yaptığı hatayı bir gün sonra fark eden hesap, Sabiha Gökçen'in fotoğrafını silerek "Türk takipçilerimiz için; işte uçmayan şarkıcı Safiye Soyman, Faik Öztürk'le birlikte" notuyla yeni bir fotoğraf paylaştı.

 

“Hep pilot olmak istemişimdir”

 

Bir anda sosyal medyanın gündemine oturan, bu olay karşında büyük bir şaşkınlık yaşayan sanatçı Safiye Soyman, yaşadıklarını anlattı: Ben de ne olduğunu anlamadım. Telefonlarım susmuyor. Başta olayı anlamadığım için büyük panik yaşadım. ' Allah yaptırdı bu hatayı ' diyorum çünkü benim en büyük hayalim pilot olmaktı. Ama hayat beni başka yollara götürdü. Bugün imkanım olsa küçük bir uçak almak isterim."

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sayiye soymansabiha gökçenHistorical Pics

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