Safiye Soyman: Faik'le ayrılmadık, kalben birlikteyiz

Safiye Soyman hayat arkadaşı Faik Öztürk’le ilgili sorular üzerine dün "Sadece işlerimiz için bir aradayız. Özel hayatımızda ilişkimizi sonlandırdık” demişti. Ancak bu sabah Duymayan Kalmasın programına konuk olan Safiye Soyman, 'kalben' bir ayrılık olmadığını söyleyerek şu ifadeleri kaydetti:

"Bu bir ihanet değil. Faik 18 seneden beri bana bir ihanette bulunmadı.Ben biraz hassas bir insanım o gün sorulan ayrıldınız mı sorusuna 'evet ayrıyız o başka işlerde ben başka işlerdeyim birbirimizi göremiyoruz' dedim. Tabii ki kalben ayrı değiliz.

Yanımda olsun istedim biraz ayrı kaldık ben ilgi bekleyen biriyim. Amerika'da konserlerim var, eğer beni özlüyorsa ve seviyorsa beni Amerika'dan onun getirmesini isterim"

Safiye Soyman, Faik Öztürk'e olan sevgisini anlatırken gözyaşlarına boğuldu.



Canlı yayına telefonla bağlanan Faik Öztürk "18 senede hiçbir gün 'beni ağlattın' diyemez. Ben karısının imkanlarıyla ayakta duran bir insan değilim. Bir kadına kocasının ekmeğini yemek yakışır. Ben Safiye Soyman'ı çok seviyorum. Ben işleri olan bir adamım ekonomik sıkıntılar dünyada gündemde ben de bunlarla uğraşıyorum.Ben Safiye Soyman'ı çok seviyorum onun kokusu varlığı bana yeter. Bunlar gelip geçicidir. Allah bana ölümü verecekse senle beraber versin" şeklinde konuştu.