Safiye Soyman: Bülent Ersoy'un psikolojisi bozuk!

Türk Sanat Müziği Sanatçısı Safiye Soyman, kendisi hakkında “Ben lokomotifim, vagonlarla lokomotifin yan yana gelmesi abesle iştigal olur” diyen Bülent Ersoy hakkında “Psikolojisi bozuk herhalde. Her zamanki gibi saçıyla makyajıyla uğraşsın. Böyle devam ederse hukuki işlem başlatacağım” ifadesini kullandı

17 yıldır birlikte olan Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Başakşehir Malima Düğün Salonu’nun açılış yemeğinde temsili olarak gelinlik ve damatlık giydi. Gelin arabasıyla gelen çift, artık gerçekten nikâh masasına oturmak istediklerini söyledi.

"Her zamanki gibi saçıyla makyajıyla uğraşsın"

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre, Faik Öztürk’ün “Bülent Ersoy'un yaşantı şekli bizim toplumumuza uymuyor” açıklamasının ardından Soyman şöyle konuştu:

“Canı sıkıldıkça birilerine dadanıyor. Psikolojisi bozuk herhalde. Emel Sayın, İbrahim Tatlıses ve Ajda Pekkan’a sataşıyor. Her zamanki gibi saçıyla makyajıyla uğraşsın. Böyle devam ederse hukuki işlem başlatacağım. Bir daha konuşursa, kendisini savcılıkta bulur.”



