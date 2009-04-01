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Safiye, Faik'i evden kovdu

Safiye Soyman, kendisinden habersiz albüm yapan sevgilisi Faik Öztürk'ü evden kovdu

01 Nisan 2009 03:00

Safiye Soyman ile Faik Öztürk’ün arası bir albüm yüzünden açıldı.


Soyman, yıllardır beraber olduğu sevgilisini evden kovdu. Faik Öztürk’ün sevgilisi Safiye Soyman’dan habersiz albüm yapması, çift arasında gerginlik yarattı. Öztürk’ün albüm çıkarmasını istemeyen ve en başından “O albüm çıkmayacak. Çıkarsa bir daha beni göremezsin” diye rest çeken Soyman, sevgilisinin buna rağmen yolundan dönmemesine sinirlenerek onu birlikte yaşadıkları evden kovdu.
Öztürk de televizyon programlarına tek başına katılmaya başladı.



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