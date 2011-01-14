-SAFİYE AYLA UNUTULMADI İSTANBUL (A.A) - 14.01.2011 - Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden Safiye Ayla Targan, ölümünün 13. yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Türk Eğitim Vakfının (TEV) önemli bağışçılarından olan sanatçı için, TEV yöneticileri ve vakıf burslarıyla eğitim gören öğrenciler tarafından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında tören düzenlendi. Sanatçı için okunan duaların ardından konuşan TEV Genel Müdür Yardımcısı Güsel Bilal, TEV'in ilk bağışçılarından birinin Safiye Ayla olduğunu belirterek, ''Eğitime sanatçılar arasında en çok önem veren kişiydi. Bugüne kadar onun fonundan 1000 öğrenciye sanat dalında yurt içi eğitim bursu verildi'' dedi. Safiye Ayla Targan'ın unutulmaması için onun adıyla yarışmalar düzenlediklerini kaydeden Bilal, ''Safiye Ayla adını yaşatmak için düzenlediğimiz yarışmalarla yine onun adını taşıyan ödüller veriyoruz. Onun gibi sanatçılar yetiştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz'' diye konuştu. TEV Genel Müdürü Turgut Bozkurt, ses sanatçısı Melihat Gülses, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürü Mehmet Güntekin ve şef yardımcısı Birol Yayla'nın da katıldığı anma töreni, helva dağıtımının ardından sona erdi.