Saffet Ulusoy toprağa verildi

T24 - Rahatsızlıklarını artması üzerine kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybeden Saffet Ulusoy, Levent Camisi'nde kılınan ikindi namazının ardından Yeni Ulus Mezarlığı'nda defnedildi.

Kalabalık dolayısıyla izdiham yaşanan cenazeye Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, AK Parti İstanbul Milletvekili Hakan Şükür, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik, Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, Eski Başbakan Yardımcılarından Hüsamettin Özkan, Galatasaray Kulübü Eski Başkanlarından Faruk Süren ile Adnan Polat, Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Ali Dürüst, Galatasaray Teknik direktörü Fatih Terim, Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, iş adamları Ali Ağaoğlu, Halis Toprak'ın da aralarında bulunduğu siyaset, spor ve sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Haluk Ulusoy, babasının cenazesini, araca kadar omzunda taşıdı. Burada tabuta sarılarak bir süre ağlayan Ulusoy, Demirören ve Çapkın'a sarıldı.