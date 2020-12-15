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Spor

Saffet Sancaklı: Süper Lig’deki takımların borcu yaklaşık 20 milyar liraya ulaştı; kulüpler çoktan battı

15 Aralık 2020 09:49

MHP Kocaeli Milletvekili ve eski milli futbolcu Saffet Sancaklı, Türk futbolundaki problemleri aşmak için spor kulüpleri ve spor federasyonları yasasının çıkması gerektiğini belirterek, “Süper Lig’deki 18 takımın borcu 2017’de 7 milyar lirayken 2020’de yaklaşık 20 milyar liraya ulaştı. Bu durum, kulüplerin çoktan battığını gösteriyor” dedi.

Sancaklı şöyle devam etti: “Konuya geçen yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankalar Birliği yürüttüğü çalışmayla müdahale edildi. Bu kulüpler neden bu durumda? Türk futbolunu yöneten bin kişi var. Yönetim kurullarında o bin kişinin içinde bir milli futbolcu yok. Yönetim kurullarında bir milli futbolcu olmayan, bu işin içinden gelmeyen bir tane adam olmayan bir yerde bir şeyler nasıl iyi gidebilir?"

 

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