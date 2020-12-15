Saffet Sancaklı: Süper Lig’deki takımların borcu yaklaşık 20 milyar liraya ulaştı; kulüpler çoktan battı

MHP Kocaeli Milletvekili ve eski milli futbolcu Saffet Sancaklı, Türk futbolundaki problemleri aşmak için spor kulüpleri ve spor federasyonları yasasının çıkması gerektiğini belirterek, “Süper Lig’deki 18 takımın borcu 2017’de 7 milyar lirayken 2020’de yaklaşık 20 milyar liraya ulaştı. Bu durum, kulüplerin çoktan battığını gösteriyor” dedi.

Sancaklı şöyle devam etti: “Konuya geçen yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankalar Birliği yürüttüğü çalışmayla müdahale edildi. Bu kulüpler neden bu durumda? Türk futbolunu yöneten bin kişi var. Yönetim kurullarında o bin kişinin içinde bir milli futbolcu yok. Yönetim kurullarında bir milli futbolcu olmayan, bu işin içinden gelmeyen bir tane adam olmayan bir yerde bir şeyler nasıl iyi gidebilir?"