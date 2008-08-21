Safaride 'sulu şaka' öldürdü

Sarıgerme’de safari yapan cipe motoruyla yaklaşan bir Alman turistin şoförün gözüne su sıktığı ortaya çıktı. Şoför, aracın hakimiyetini kaybedince traktöre çarpmış, İngiliz baba-kız ölmüş, 7 kişi de yaralanmıştı.



Muğla Sarıgerme’de meydana gelen ve İngiliz turist Jonathan Pearce (38) ile kızı Charley’nin (8) ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına Alman bir turistin neden olduğu ortaya çıktı.



Geçen pazartesi meydana gelen kazada doğa turuna çıkan turistleri taşıyan bir cip yolda bir traktörle çarpışmıştı. Kazada iki kişi hayatını kaybederken, yedi kişi de yaralanmıştı. İngiliz basını, dün bu kazaya cipin şoförünün gözüne su sıkan motosikletli bir Alman turistin neden olduğunu yazdı. Gazetelere göre, doğa turundan dönen dört araçlık konvoydaki turistler birbirleriyle su savaşı yapmaya başladı.



Su savaşı yapıyorlardı



Su tabancalarıyla birbirlerini ıslatan İngiliz turistlere, o sırada motosikletiyle yoldan geçmekte olan bir Alman turist de katılmak istedi. Kimliği belirlenemeyen Alman turist araçlardan birine yaklaşarak, şoförün gözüne su sıktı. Görüşü bozulan şoför de aracın kontrolünü kaybederek yol kenarında duran traktöre çarptı.



Diğer araçlardan birinde olan bir görgü tanığı ise yaşadığı dehşet anını “Korkunçtu, gerçekten çok korkunçtu. İlk başta hepimiz gülüyor ve birbirimize su fışkırtıyorduk. Kaza yapan araçtakilerin hepsi ayaktaydı. Traktöre çarptıklarında ise hepsinin yola fırladığını gördüm” diye anlattı. Kazayı yapan cip şoförü gözaltına alınırken, polis kazaya sebeb olduğu öne sürülen Alman turistin peşine düştü.