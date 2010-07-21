T24 - Tüm Türkiye'nin kendisini ataması yapılmayan öğretmenler adına kurduğu dernekle ve kansere karşı verdiği mücadele ile tanıdığı Şafak'a beklenen cevap geldi. 'Şafak Bay, tedavi için 1 hafta içinde yurt dışına gönderilecek'
ŞAFAK TEDAVİ İÇİN YURT DIŞINA GÖNDERİLİYOR
Kanserle mücadele eden, son olarak sesini duyurmak için açlık grevine başlayan öğretmen Şafak Bay, Sağlık Bakanlığı tarafından tedavi için yurt dışına gönderiliyor.
Türkiye onu ataması yapılamayan öğretmenler için kurduğu dernek ve kansere karşı verdiği mücadele ile tanıdı.
Şafak Bay 2005 yılında kemik kanserine yakalandı. Sağ dizine protez takıldı ve ilaçla tedavi edildi. Ancak 2007 senesinde hastalık sol omzunda tekrarladı.
Tedavisi devam eden hastalık ne var ki senelerle birlikte tekrarlamaya devam etti. Şafak hastalığı Osteosarkom için ilgili tüm ilaçlarda doz limitini doldurdu. Umudu artık yurtdışındaydı ancak bunun maliyeti de çok yüksekti.
Şafak’ın yaşaması için çeşitli illerde konserler ve yardım etkinlikleri düzenlendi. Bu sırada arkadaşları devletin Şafak’ın tedavisini karşılaması için bir imza kampanyası başlattılar ve www.safakyasasin.blogspot.com
adresinden internette de imza kampanyasını devam ettirdiler. Fakat site anlaşılamayan bir nedenle kapandı.
Şafak’ın tedavisi için yapılan imza kampanyası yeni bir internet sayfasından (www.safakyasasin.org
) devam ederken mutlu haber geldi. BAKANLIK GÖNDERİYOR
Bugün akşam saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Şafak için, önce Cumhurbaşkanı Abdullah Gül twitter'dan seslendi: Konunun araştırılıp gereğinin yapılması için talimat verdim...
Kısa süre sonra da Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı: Şafak Bay, tedavi için 1 hafta içinde yurt dışına gönderilecek...
Siteyi arkadaşlarının kurduğunu ve neden kapandığını bilmediklerini anlatan Bay, “Arkadaşlarımız da neden kapandığını bilmiyor. Fazla yüklemeden kapandığını sanmıyoruz ancak bu hoş olmayan bir durum" demişti. UFUK BAY'IN AÇIKLAMALARI
Devletin kendisiyle ilgilenmesi için 3 gün önce açlık grevine başlayan Şafak’ın yorgun olduğunu söyleyen Ufuk Bay tek sorunlarının para olmadığını da ekledi. “ABD vizesinde de sorun yaşıyoruz. Ayın 27’sinde Amerika’daki hastanemizde randevumuz var ancak 23’üne kadar vize alamazsak ve bu iş 2 ay daha atacak ve bizim bu kadar vaktimiz yok” diyen Ufuk Bay kendilerinin devlet güvencesiyle ABD’ye gitmek istediğini sözlerine ekledi.
Ufuk Bay, “Şu an için 750 bin lira masraf görünüyor ancak orada bu ilaçlar olmadı yenilerini deneyelim fakat fiyatı 100 bin lira derlerse biz geri dönüp insanlara bunu anlatamayız. O sebepten devlet güvencesi istiyoruz” dedi.
Ağabey Bay ayrıca SMS ile para toplanmasının şu an söz konusu olmadığını zira bunun için bir şirket ya da vakıfın oluşturulması gerektiğini, kendilerinin bu kadar sürelerinin olmadığını ifade etti. Bay ayrıca isteklerinin paradan çok devlet güvencesiyle ABD'ye gitmek olduğunu bir kez daha belirtti.