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Şafak Sezer'in sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırılmasının sebebi eşiyle yaşadığı kavga mı?

Sezer psikiyatri hastanesi Lape’ye götürülmüştü

01 Mayıs 2016 11:11

Ünlü oyuncu Şafak Sezer’in geçen hafta perşembe günü eşiyle şiddetli bir tartışma yaşadığı, eşi Esra Sezer’in tartışma sonrası kızları Sudem ve Irmak’ı da alarak evi terk ettiği ileri sürüldü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ailesinin evden gitmesinden sonra sinir krizi geçiren ünlü oyuncu, yakınları tarafından psikiyatri hastanesi Lape’ye götürüldü.

Esra Sezer’in abisi Ozan Kaçmaz ise Sezer’in sinir krizi geçirdiği iddiasını doğruladı ancak bunun evdeki tartışmadan kaynaklanmadığını öne sürdü: 

“Şafak, o akşam Ankara’da yaşayan bir çocukluk arkadaşının kalp krizi nedeniyle öldüğünü öğrenmiş. Bu haber ona çok ağır gelmiş ve kendini kaybetmiş. O yüzden hastaneye kaldırıldı. Olay bundan ibaret.”

 

 

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