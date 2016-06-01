Şafak Sezer’e 896 bin liralık tadilat davası

Oyuncu Şafak Sezer’in Büyükçekmece’deki evininin tadilatını yapan şirket, 896 bin lira alacağı olduğunu öne sürerek, fazlaya dair haklarının saklı kalması kaydı ile şimdilik 200 bin liralık alacağının tahsili için dava açtı. 6 kişilik bilirkişi heyeti ile tadilat yapılan evde keşif yapıldı.

Tuğcu Tasarım Mimarlık Limited şirketinin avukatı Uğur Önkol, Büyükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açtığı, ancak görevsizlikle Bakırköy Tüketici Mahkemesi’ne gönderilen dava dilekçesinde, müvekkili şirket ile davalı Şafak Sezer’in Büyükçekmece’deki evinin iç ve bahçe dekorasyonun yapımı için 2013 yılında anlaşma imzaladığını belirtildi.

Şimdilik 200 bin lirasını istiyor

Müvekkilinin şirketin büyütülmüş hali ile bin 063 metrekarelik 3.5 katlı evin kendisi ve bahçe dekorasyonunu 25 Aralık 2013 tarihinde bitirerek davalı Şafak Sezer’e teslim ettiğini belirten Avukat Önkol, müvekkili firmanın dekorasyon için 2 milyon 256 bin lira harcadığını, davalı Şafak Sezer’in ise müvekkiline sadece 1 milyon 360 bin lira ödeme yaptığını ifade etti. Davalı Şafak Sezer’in kalan 896 bin lirayı noter ihtarına rağmen ödemediğini öne süren Avukat Önkol, 896 bin liralık alacaklarının fazlaya dair haklarının saklı kalması kaydı ile şimdilik 200 bin lirasının faizi ile tahsilini istedi.

Sezer'in avukatından yanıt

Şafak Sezer’in Avukatı Nevzat Gülüm ise dava dosyasına koyduğu yanıt dilekçesinde, sözleşme gereği 120 günde tüm işlerin bitirilip teslim edilmesi gerekirken bu süre içerisinde evin teslim edilmediğini, müvekkilinin evde yapılan tadilat nedeniyle başka bir yerde yaşamak zorunda kaldığını ve süre aşımı nedeniyle maddi ve manevi zarara uğradığını, müvekkilinin yaptığı araştırmada alınan faturaların fahiş fiyatlandırıldığını, çalışma bölümündeki tavanın çöktüğünü, eksik ve özensiz yapılan işler nedeniyle bir başka firmaya onarım yaptırıldığını belirtilerek davanın reddini talep etti.

6 kişilik bilirkişi heyetiyle keşif yapıldı

Büyükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesi, söz konusu uyuşmazlığın tüketici mahkemesi alanına girdiğini belirterek dosyayı görevsizlik kararı ile Bakırköy 2. Tüketici Mahkemesi’ne yolladı. Mahkeme, mimar, peyzaj mimarı, elektrik mühendisi, inşaat mühendisi, endüstri mühendisi ve makine mühendisinden oluşan 6 kişilik bir bilirkişi heyetiyle Sezer’in evinde keşif yaptı. Davada bilirkişi heyetinin hazırlayacağı rapor bekleniyor.