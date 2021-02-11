T24 LogoT24 Logo
Magazin

Şafak Sezer 'lüks harcamalarını' kıstı: Sauna ve masaja gitmiyor; evdeki çalışan sayısını azalttı

11 Şubat 2021 23:30

Uzun bir süredir ekranlarda görünmeyen oyuncu Şafak Sezer, pandemi dolayısıyla da çalışmak istemediği için masraflarını kısma yoluna gitti.

Çalışan sayısını azalttı

Sauna ve yaptırdığı masaj gibi aylık gideri yüksek olan lüks harcamalarından vazgeçtiği belirtilen Şafak Sezer, evdeki çalışan sayısını da 1'e düşürerek tasarruf yoluna gitti.

"İleriki zamanlarda şekillenecek"

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, geçtiğimiz haftalarda görüntülenen Sezer, "Şu sıralar yeni, güzel bir şeyler yazıyoruz diyelim. Yeni bir sinema filmi için kalemi elime aldım ve yazmaya başladım. Bakalım şu an çok yeni ama ilerleyen zamanlarda şekillenecektir." açıklamasını yaptı.

şafak sezer
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24