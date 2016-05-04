Şafak Sezer kalp krizi geçirdi

Sinir krizi geçirip tedavi gördüğü hastaneden geçtiğimiz günlerde evine dönen Şafak Sezer dün akşam saatlerinde şeker komasına girerek kalp krizi geçirdi. Ünlü komedyenin, Acıbadem Hastanesi'nde kalbine ikinci stent takıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, oyuncu Şafak Sezer kandil gecesi Hz. Yuşa Türbesi’ne ziyarete gitti. Türbe çıkışında arkadaşıyla Üsküdar'da bir mekana giden Sezer, bir anda fenalaştı. Apar topar hastaneye kaldırılan oyuncunun kalbine stent takıldı. Daha önce 5 kez kalp ameliyatı olan oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sezer, iki gün daha hastanede kalacak.