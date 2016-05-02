"Şafak Sezer hastaneden kaçarken yakalandı"

Sinir krizi geçirip hastaneye yatırılan oyuncu Şafak Sezer'in doktorların 2 hafta daha hastanede kalması gerektiğini söylemesine rağmen buna itiraz edip hastane duvarından atlayıp kaçmaya çalışırken yakalandığı öne sürüldü.

Posta'dan Ali Keser'in haberine göre, görüntülerde çevresindeki insanların gergin olduğu ve bir şeyin üzerine çıkıp bağırdığı görüldü. "Bu hastanenin sahibi niye inmiyor? Hadi!" şeklinde bağıran Sezer'in bu görüntüsünün hastane bahçesinden çekildiği düşünülüyor.

Şafak Sezer 20 Nisan'da İstanbul'daki evinde sinir krizi geçirip etrafı kırıp dökmüştü. Sezer, Şişli'deki Fransız Lape Hastanesi'ne yatırılmıştı. Sezer, önceki gün hastaneden kaçmak isterken yakalandı. Esra Sezer, eşi Şafak Sezer'i gözetim altında tumak için güvenlik görevlisi tuttu. Ünlü oyuncunun kapısında güvenlik görevlileri artık 24 saat nöbet tutuyor.