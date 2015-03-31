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Şafak Sezer: Erdoğan solcu olsa heykeli dikilirdi

'Erdoğan'ı sevdiğin zaman yasaklıyorlar, ben anlamadım bu işi kim diktatör?'

31 Mart 2015 11:31

Şafak Sezer, Sevilay Yükselir'in A Haber'de yayınlanan programında, "Cumhurbaşkanı solcu olsaydı her yere heykeli dikilirdi. Her kavgada birkaç işadamı, sanatçı, milletvekili yok edilmeye çalışılıyor. Cumhurbaşkanı'na da aynı muameleyi yapıyorlar. Onu sevdiğin zaman yasaklıyorlar. Ben anlamadım bu işi kim diktatör?" dedi.

Sevilay Yükselir’in A Haber ’deki programına Avukat Kezban Hatemi ve AP Eski Milletvekili Ozan Ceyhun ile birlikte katılan Sezer, 'Ötekileştirilen Sanatçılar', muhalefetin ve sosyal medyanın rolü konusunda konuştu, yaşadıklarını anlattı.

Şafak Sezer'in açıklamaları şöyle:



'İyi niyetimden Gezi'ye katılmıştım'



"Şimdi ben ne halkın ne de bir partinin kobayı olmak istemiyorum. Fakat tesadüf eseri iyi niyetimizden o kalabalığın içinde durdum. İlk günkü kalabalık güzeldi. Kimse ne olduğunu bilmiyordu ki. Gezi Parkı'nı da o ağacı da bilmiyorum. İş başka bir yere gitti. Sanatçı tuttuğu takımı bile söylediği zaman eleştiri alan bir durumda şu an. Psikolojik olarak rahatsız ediyorlar. Baskı çok yüksek sosyal medyada. Ama karşılığı yok."



'Erdoğan solcu olsa heykeli dikilirdi'



"Cumhurbaşkanı solcu olsaydı her yere heykeli dikilirdi. Eski soldan bahsediyorum. Her kavgada birkaç işadamı, sanatçı, milletvekili yok edilmeye çalışılıyor. Cumhurbaşkanı'na da aynı muameleyi yapıyorlar. Onu sevdiğin zaman yasaklıyorlar. Ben anlamadım bu işi kim diktatör?"


'Bu döneklik değil fikir değişimi'



"Bu bir döneklik değil, bir fikir değişimidir. Cumhurbaşkanı'nın elini sıktığım zaman onu semt ağabeyi olarak görüyorsam diğerlerinden bunu göremiyorsam bu benim kazancımdır. Keyif alıyorsam benim hayatıma karışmasına müsaade etmem. 44 yaşındayım. Aileyi temsil ediyorum. Onursuzluğu temsil etmiyorum. Türk evladıyım, öleceğim Türk olarak."

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