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Şafak Sezer Ekşi'nin ofisini bastı mı?

Şafak Sezer'in üç arkadaşıyla, hakkında olumsuz yazılar çıkan Ekşi Sözlük'ün Levent'teki ofisini bastığı iddia edildi.

05 Ağustos 2011 03:00

T24 - Şafak Sezer'in üç arkadaşıyla, hakkında olumsuz yazılar çıkan Ekşi Sözlük'ün Levent'teki ofisini bastığı iddia edildi.

"Bu yazıları kim yazıyorsa karşıma çıksın" diye bağırdığı iddia edilen Sezer'i Ekşi Sözlük'ün avukatlarının sakinleştirdiği yazıldı. Habertürk'ün haberine göre, yazılar silinene kadar ofisi terk etmeyeceğini söylen Sezer'in, avukatlardan 'Yazıları sileceğiz' sözü aldıktan sonra ofisten ayrıldığı konuşuluyor. Şafak Sezer'in, en çok "Otomobilinde çivili sopa taşıyor" yazısına tepki gösterdiği öğrenildi.

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