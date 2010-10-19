Şafak Sezer: Artık küfürlü film yok

T24- Ünlü komedyen Şafak Sezer pazar akşamı katıldığı bir televizyon programında, "Kutsal Damacana"nın devam filmi olan “Kutsal Damacana Dracoola”da neden rol almak istemediğini açıkladı: "Küfürlü filmler artık ilgimi çekmiyor!”





Devam filmi de yok

Star TV'de yayımlanan ve Cengiz Semercioğlu'nun sunduğu, “Full Ekran”da konuk olarak ünlü oyuncu Şafak Sezer katıldı. Semercioğlu “Kutsal Damacana” serisinin devam filmi “Kutsal Damacana Dracoola”da neden oynamadığını sorunca ilginç bir yanıt aldı. Bundan böyle devam filmlerinde olmayacağını söyleyen Sezer, küfürlü filmlerde de yer almak istemediğini belirtti.



Sorun para değildi

Para konusunda anlaşamadıkları için o filmde rol almadığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirten Sezer, asıl sebebi şu sözlerle açıkladı: “Kutsal Damacana’da oynamamamın sebebi konuşulduğu gibi para değil. Ben kimseyle para konuşmadım. Sebep, artık devam filmlerinde ve küfürlü filmlerde oynamak istememem...”



Artık kızlarımdan utanıyorum

Şafak Sezer, çocuklarından utandığı için küfürlü sahnelerde olamayacağını da sözlerine ekledi: “Kızlarım Sudem ve Irmak artık büyüdü. Televizyonda küfürlü sahneler çıktığında rahatsız oluyorlar. O yüzden ben artık küfürlü filmlerde yokum.”



