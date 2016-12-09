Şafak Sezer 14 bin Euroluk köpeklerle film çekecek

Oyuncu Şafak Sezer, 'Banka İşi' adlı yeni filminde 14 bin Euroluk köpekleri oynatacak.

Ünlü oyuncu Şafak Sezer, Mayıs'ta çekilecek yeni filmi 'Banka İşi'nde yer alacak oyuncularla önceki akşam yemek yedi. Gecede Sezer'in kucağındaki Pomeranian cinsi köpekler ilgi odağı oldu.

Sezer, aralarında Orhan Aydın, Ömer Kurt ve Serkan Şengül'ün de bulunduğu 'Kolpaçino' serisinden birçok arkadaşı ile tekrar kamera karşısına geçeceğini açıkladı. Sezer, "Bir soygun hikayesi. Hiçbir masraftan kaçmıyorum. Bakın fiyatı 14 bin Euro olan bu köpekleri de filmde oynatacağım" diyerek güldürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk lirasının dolar karşısındaki tarihi değer kayıplarının ardından yaptığı "Dövizleri TL'ye çevirin" çağrısını bir kez daha yineleyerek, "Vatanını seviyorsan dövizini bozdurup TL'ye geçeceksin" demişti.