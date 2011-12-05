Şafak Pavey'e tekerlekli sandalye vermediler!

T24 -

'AP çözsün', 'bütçemiz yok ki'

'Eğlence, alışveriş turu mu istedim!'

Pavey, bir süre önce TBMM tarafından, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu (27-30 Kasım) ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi (4-7 Aralık) için görevlendirildi.Akşam gazetesinin haberine göre; CHP'li milletvekili her iki toplantı sırasında ihtiyaç duyacağı tekerlekli sandalyenin temini için TBMM Dışişleri Protokol Müdürlüğü aracılığıyla Türkiye'nin Brüksel ve Viyana büyükelçiliklerine ayrı ayrı başvurular yaptı.Brüksel Büyükelçiliği, Pavey'e 'Avrupa Parlamentosu'yla görüşün. Biz yardımcı olamıyoruz' yanıtını verdi. Viyana Büyükelçiliği ise 'Milletvekilimiz için günlüğü 7.30 eurodan tekerlekli sandalye rezervasyonu yapılması mümkün. Ama büyükelçiliğimizde bu amaç için tahsis edilmiş bir ödenenek kalemi yok' dedi. Pavey'e kendi imkanlarıyla sandalye kiralaması tavsiye edildi. İki olumsuz yanıt üzerine Pavey her iki toplantı için sandalye ihtiyacını kendisi karşıladı.Pavey yanıtlar üzerine büyükelçiliklere, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na, Akdeniz için Birlik Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Zeynep Karahan Uslu'ya ve AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı Afif Demirkıran'a mektup yazdı. Başından geçenleri anlatan Pavey şunları söyledi:Engellilerin göz önünden uzak tutulması geleneğinden geldiğinizden eminim. Engelliliğim nedeniyle toplantılarda yük sayıldığımı, bunu hadsizlik saydığınızı ve haddimi bildirmeyi denediğinizi düşünüyorum. Ne yazık ki modern dünya sizlerin arzusu hilafına ayrımcılıklarla mücadele ederek bizi meslek ve vasıf sahibi olarak göz önüne koymaktadır. Uluslararası diplomasinin saygın görevlerinde bulundum. Engelli bir görevliye gösterilmesi gereken diplomasi adabını bilmekteyim. Büyükelçiliklerinizden alışveriş ya da eğlence merkezlerine tur talep etmedim. Verilen görevi yerine getirmem için bir medikal takviye aracı istedim. Bu talihsiz cevabı geri almanızı ve insan bedeninin mecburiyetlerini görmezden geldiğiniz sorumluluk savuşturma algınızı değiştirmenizi rica etmekteyim.