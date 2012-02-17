Şafak Pavey'den Engin Ardıç'a yanıt: Gurur duyuyorum

T24 - CHP milletvekili Şafak Pavey, Engin Ardıç'ın Sabah gazetesinde dün (16 Şubat 2012) yayımlanan yazısında kendisi için söylediği "hem özürlü hem CHP’li" sözlerine yanıt verdi.

Bugün saat 19.00'da Çankaya Belediyesi'nin düzenlediği bir panele konuşmacı olarak katılan CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, Engin Ardıç'ın kendisiyle ilgili söylediği sözler hakkında şunları söyledi:

"Bu yazının üzerinde hiç durmadım. Hatta bunları iltifat olarak kabul ediyorum. Hem engelli hem de Chp'li olmaktan gurur duyuyorum"