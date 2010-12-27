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''ŞAFAK OPERASYONU'' ZANLILARI ADLİYEDE BODRUM (A.A)

27 Aralık 2010 11:03

-''ŞAFAK OPERASYONU'' ZANLILARI ADLİYEDE BODRUM (A.A) - 27.12.2010 - Muğla'nın Bodrum ilçesi ile İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, ''esnaftan silahla tehdit yoluyla para topladıkları'' iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı adliyeye sevk edildi. Muğla İl Jandarma Komutanlığının yaklaşık 10 aydır yürüttüğü çalışma kapsamında Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir otel ile İstanbul ve İzmir'deki bazı ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyonda ''esnaftan silahla tehdit yoluyla para topladıkları'', ''para vermeyen kişilerin ev ve iş yerleri kurşunladıkları'', ''otele gelen müşterilerden bedelini almalarına rağmen hizmet vermedikleri'' iddia edilen 9 kişi gözaltına alınmıştı.  Zanlılardan M.G, Y.B, M.K, M.G, A.B, ve N.T.S ek gözaltı süresinin dolmasının ardından ''suç işlemek amacıyla örgüt kurmak'', ''örgüt yönetmek'' ve ''örgüte üye olmak'' suçlarından adliyeye sevk edildi.  Bu arada gözaltına alınanlardan Z.G'nin operasyondan 2 önce kalp krizi geçirdiği ve İzmir'deki bir hastanede tedavisinin sürdüğü, 2 kişinin ise ifadelerinin alınmalarının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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