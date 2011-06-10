Şafak öğretmen hayatını kaybetti!

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Ataması Yapılmayan Öğretmenler Platformu(AYÖP) kurucusu, sözcüsü, hareketin simgesi haline gelen kemik kanseri ile mücadele eden Şafak Bay hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü GATA’da bugün yaşamını yitiren Şafak Bay, atanamayan öğretmenlerin sorunlarını Türkiye’nin gündemine taşıyan isimdi.'Atamasını göremedi' Tedavi için Amerika’ya giden ancak Türkiye'de tedaviye devam etmek için yaklaşık bir yıl önce dönen Şafak Bay, hastalığa daha fazla dayanamadı. Şafak Bay’ın hastalığının hızla ilerlemesine rağmen kararlı, azimli tutumu da herkese örnek olmuştu. Onu destekleyen mücadelesine inanan binlerce kişi ile kurulan Ataması Yapılmayan Öğretmenler Platformu (AYÖP), öğretmenlerin sorunlarını güneme getiren en etkin platform oldu. 'Simge olmuştu' 2005 yılından beri kemik kanseriyle mücadele eden Bay’ın hastalığı tüm müdahalelere rağmen durdurulamadı ve her geçen gün ilerledi. Tedavisi pahalı olduğu için zor günler yaşayan Bay, açlık grevine de başlamış “Hastalıktan öleceğime açlıktan ölürüm” demişti. Bay'ın çığlığının ardından tedavisine başlanabilmişti. Bay için başlatılan “Şafak Bay Yaşasın” imza kampanyası ile Sağlık Bakanlığı'nın dikkati çekilmeye çalışılmıştı.