Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde mahkemeye sevk edilen 16 şüpheliden 8'i tutuklandı

Eski BJK yöneticisi, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Bakırköy'de silahla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 zanlıdan 8'i tutuklandı, 8'i ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince cinayete ilişkin çalışmalarda 7 zanlı daha yakalandı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 17'ye yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 zanlıdan 16'sı, Bakırköy Adliyesine sevk edilirken 1 şüphelinin Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle hastanede karantinaya alındığı öğrenildi.

Adliyede nöbetçi savcılıkça sorguları yapılan 16 şüpheli, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler Abdulkadir K, Ali Y, Burak O, Fatih Okan K, Gökhan K, Kadir K, Kerem Ö. ve Uğur Can B'nin üzerlerine atılan suçların niteliği, görüntü inceleme ve telefon inceleme tutanağı içerikleri, şüphelilerin kullandığı cep telefonlarına ait baz sinyal bilgilerine ilişkin tespitler, delillerin tam toplanmamış olması, bir kısım şüphelilerin firari olması nedeniyle ifadelerinin alınmamış olması, tüm dosya kapsamındaki mevcut diğer deliller, şüphelilerin atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini haklı kılan delillerin bulunması, suçun katalog suçlardan olması ile adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı, tutuklama tedbirlerinin uygun ve orantılı olacağı dikkate alınarak tutuklanmalarına karar verildi.



Hakimlik, diğer 8 şüphelinin ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest kalmalarına hükmetti.

Cinayet silahı bulundu

Şüphelilerin ifadeleri ve soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda cinayette kullanılan silahın Bakırköy'deki Yeşilköy sahilinde bulunan kayalıklarda gizlendiği bilgisini alan polis çalışma başlattı.



Dedektör yardımıyla kayalıklarda yapılan aramalarda beyaz poşetin içinde bir tabanca bulundu. Balistik incelemede bu tabancanın olayda kullanıldığı belirlendi.

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