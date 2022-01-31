Silahlı saldırıda öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken gözyaşları içinde konuştu: Bu iş planlı, arkasında kimler var?

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Beşiktaş'ın eski yöneticisi, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken, gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı. “Keşke yaralasalardı, niye canına kıydılar?" diyen Erken, davaya bakacak hâkime seslenerek, “Bu adam 10 yılda çıkarsa hakkımı helal etmiyorum” dedi. Erken cinayetin planlı olduğunu ileri sürdü; “Bu işin arkasında kimler var?” diye sordu.

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Türkiye'nin gündemine oturan cinayette 11 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında Kadir Yasak, ağabeyi Ali Yasak, Seccad Yeşil ve Serkan D. Yer aldı. İki şüpheli Uğur Can B. ve Gökhan K. İse olay günü yakalanmıştı.

Memleketi Rize'de toprağa verilen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken, Show Haber'de yaptığı açıklamaları sırasında cümleler boğazına düğümlendi. Konuşurken hıçkırıklara boğulan Erken, "Evden nasıl çıktığımı bilmiyorum, taksiye bindim. Dediler ki 'ayağından vuruldu korkma, bir şeyi yok'. Dedim ki, 'en kötü sakat kalır, ben ona bakarım'. Beni yaşarken öldürdüler. Çocuklarına aşıktı. Biz birlikte yaşlanacağız diyorduk. Son nefesimi yanında vereceğim. Keşke ben ölseydim. Hala inanamıyorum..." diye konuştu.

“İçime doğdu 12.30'da tekrar görüntülü aradım, açmadı”

O geceyi anlatan Ece Erken, "Beni her toplantıya götürürdü. O gün getirmedi. Oturur beklerdim onu. Kocamı 12.15'te aradım, 'niye aramadın bu saate kadar' dedim. 'Aşkım gazeteciler var, başkan (Fikret Orman) gitti çok oldu' dedi. İçime doğdu 12.30'da tekrar görüntülü aradım 'neredesin niye çıkmadın' diyecektim. Telefonu açmadı" dedi. Olay gecesi apar topar yola çıkan Ece Erken "Hastaneye gittim. Ben girdiğimde bir kolumdan birisi bir kolumdan birisi tutuyordu, 'kaybettik' diyordu" açıklamalarında bulundu.

“Bu adam 10 yılda çıkarsa hakkımı helal etmiyorum”

65 bin lira tartışmalarına ilişkin konuşan Erken, "İnanmıyorum. 65 bin lirayı Şafak cebinden verirdi. Öyle olmazdı. Davaya bakacak hâkime sesleniyorum. Ayağına sıkmış zaten, yürüyemiyor, daha niye sıkıyor? Sen niye her yerine sıkıyorsun? Duran adamın ayağına sıkılırsa cinayete teşebbüs. Bu adam 10 yılda çıkarsa hakkımı helal etmiyorum. O kadar korkuyorum ki erken çıkacaklar diye. Bu iş planlı. Bu işin arkasında kimler var" dedi.