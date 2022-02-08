Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Kadir Yasak'ın ifadesi: '5 dakika bekleyin, geliyorum’ dedi; bu tavır canımızı sıktı!

Eski BJK yöneticisi, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltına alınan 17 kişiden 8’i tutuklandı, 8’i adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin ifadelerinden, olayın para meselesi olmadığı belirtildi. Tetiği çeken Kadir Yasak ’ın sorgusunda, “Görüşmeye gittiğimizde bizimle hemen görüşmedi. ‘5 dakika bekleyin’ dedi. Bu tavır canımızı sıktı” dediği iddia edildi.

Hürriyet'in haberine göre; Kadir Yasak’ın ilk sorgusunda, “Görüşmeye gittiğimizde bizimle hemen görüşmedi. ‘5 dakika bekleyin geliyorum’ dedi. Bu tavır bizim canımızı sıktı. Öldürmek istesem doğrudan başına sıkardım. Yaralayıp sokak ortasına atmak istedik. Bizi beklettiği için öfkelendik. Aramızda hakaret ve küfürleşme yaşandı. Kendimi kaybettim, bacağına ateş ettim” dediği iddia edildi.

Anlaşmazlığın giderilmesi için yapılan toplantıda gerginlik oluşunca Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun “Ben Alaattin Çakıcı’nın avukatıyım, yeğeniyim” demesi üzerine Kadir ve Ali Yasak’ın da, “Biz de Drej Ali’nin yeğenleriyiz, Ne olacak?” dedikleri iddia edildi.

TIKLAYIN - Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde mahkemeye sevk edilen 16 şüpheliden 8'i tutuklandı

TIKLAYIN - Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanılan silah bulundu