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Yaşam

ŞAFAK BAY TOPRAĞA VERİLDİ MERSİN (A.A)

11 Haziran 2011 18:08

-ŞAFAK BAY TOPRAĞA VERİLDİ MERSİN (A.A) - 11.06.2011 - Öğretmen olarak atanmayı beklerken, kanser hastalığı ile mücadele eden ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün desteğiyle GATA'da tedavisi sürerken hayatını kaybeden Mersinli öğretmen adayı Şafak Bay, toprağa verildi. Ataması Yapılmayan Öğretmenler Platformu'nun kurulmasında emeği geçen ve bu yöndeki çalışmalarla ülke gündemine gelen Bay, 2005'de yakalandığı kemik kanseri rahatsızlığı nedeniyle, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün desteğiyle tedavisinin sürdüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) dün yaşamını yitirdi. Bay'ın, Mersin Devlet Hastanesi morguna konulan cenazesi, Akdeniz Belediyesi'ne ait ambulansla Muğdat Cami'sine getirildi. Alkışlar eşliğinde karşılanan Bay'ın cenazesinin getirilişi sırasında, anne Meryem Bay oğlunun atanamadan hayatını kaybettiğini dile getirerek, Milli Eğitim Bakanlığı'na tepki gösterdi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Bay'ın cenazesi, vasiyeti üzerine Mersin Cemevi'ne getirildi. Cemevi önünde yapılan duanın ardından Bay'ın cenazesi Yenişehir ilçesindeki Afetevler Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk da çelenk gönderdi. Kemik kanseri hastalığına yakalanmasına rağmen, eğitimini yarıda bırakmayarak 2006 yılında Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesinin Türkçe Öğretmenliği bölümünü başarıyla tamamlayan Şafak Bay, daha sonra bir yandan hastalığıyla mücadele ederken, öte yandan da göreve başlayabilmek için KPSS'ye hazırlanmıştı. Kendisi gibi atama bekleyen öğretmen adayı arkadaşlarıyla açlık grevine başlamasıyla gündeme gelen Bay, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kendisiyle ilgilenmesi ve talimat vermesi üzerine, yaklaşık 8 aydır GATA'da tedavi görüyordu.

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