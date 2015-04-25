'Şafak Ayini'ne alınmayan Anzaklar, alternatif tören yaptı!

Çanakkale Savaşları'nda Anzak Çıkarması'nın 100. yılında Anzak Koyu'nda düzenlenen 'Şafak Ayini'ne alınmayan Anzaklar, alternatif tören düzenledi. Surf botlarla koya temsili çıkarma yapıldı.

Anzaklar, Çanakkale Savaşları'nda 25 Nisan 1915'te Gelibolu Yarımadası'nda Anzak Koyu'nda çıkarma yapmaları sebebiyle her yıl Şafak Ayini düzenleyerek ölen askerlerini anıyor. 100. yılda burada düzenlenen resmi törene, kura ile belirlenen 10 bin 500 Avustralya ve Yeni Zelandalı alındı. Buradaki törene alınmayan Anzaklar, Gelibolu ilçesindeki Hamza Koyu'nda alternatif tören düzenledi. Gelibolu Belediyesi ve tur şirketleri tarafından düzenlenen törene 2 bin civarında Anzak katıldı. Tören, 100 yıl önceki çıkarmayı canlandırmak üzere saat 04.30'da 130 kürekçinin katıldığı surf botlarla koya temsili çıkarma yapması ile başladı.

Alternatif Şafak Ayini töreninde kumsala bir platform yerleştirilerek, Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda bayrakları çekildi. Burada bir Anzak gurubu tarafından mini bir konser verildi. Buradaki konseri dinleyen Anzaklar, daha sonra alana gelerek kumsalda töreni izledi. Platforma çıkan emekli bir Anzak askeri, 100 yıl önce bu topraklarda yaşananları anlattı.

Daha sonra kürsüye çıkan Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Anzaklara seslenerek burada asla yalnızlık çekmemelerini istedi. Özacar, "Burada sizinle aynı dili konuşmuyoruz ama aynı şeyi hissediyoruz. Hepimiz aynı anda nefes alıyoruz. Dilimiz, dinimiz aynı olmayabilir, ama hepimizin gözyaşlarının rengi aynı. Dünya aslında hepimizin ülkesi. Sizler dünyanın bir ucundan bugün Gelibolu'ya, bu topraklarda huzur içinde uyuyan atalarınızı anmaya geldiniz. Dün bu topraklarda savaşanların torunları bugün bu topraklarda kardeş oldu." şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından dua edildi, marşlar seslendirildi. Bu sırada bazı Anzakların gözyaşları döktüğü görüldü. Avustralya, Yeni Zelanda ve Türkiye milli marşları seslendirilerek bayraklar çekildi. Son olarak çalınan gaydalar eşliğinde platforma çelenk ve çiçekler bırakıldı. Tören sonunda, savaşta hayatlarını kaybeden Anzak askerleri için surf botlarla açıldıkları denize çelenk bırakıldı.