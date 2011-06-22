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Politika

SAFA GİRAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR TBMM (A.A)

22 Haziran 2011 15:54

-SAFA GİRAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR TBMM (A.A) - 22.06.2011 - Vefat eden eski bakan Safa Giray için TBMM'de tören düzenlendi. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı görevlerinde bulunan Giray için düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu, bazı eski bakanlar, milletvekilleri, TBMM Genel Sekreteri Sadettin Kalkan ve Meclis bürokratları katıldı. Giray'ın cenazesi, Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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