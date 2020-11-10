Saeb Erakat: Koronavirüse yakalanan Filistinli başmüzakereci öldü

Koronavirüse yakalanan Filistinli başmüzakereci Saeb Erakat 65 yaşında öldü.

Saeb Erakat üç hafta önce durumunun kötüleşmesi üzerine evinden alınarak Kudüs'teki Hadassah Tıp Merkezi'ne götürülmüş ve İsrail hastanesinde hızla tedavi altına alınmıştı.

Ancak durumu giderek kötüleşen Erakat solunum cihazına bağlanmış ve komaya girmişti.

Doktorlar, üç yıl önce akciğer nakli yapılan Erakat'ın tedavisinin çok zor olduğunu söylüyordu.

Oslo Anlaşmaları'nın mimarlarındandı

Saeb Erakat İsrail'le yürütülen barış görüşmelerinde 25 yıl boyunca Filistinlilerin baş müzakerecesiydi ve İsrail ile Filistin Yönetimi arasında ilki 1993'te imzalanan Oslo Anlaşmaları'nın mimarlarından biriydi.

Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri de olan Erakat, Batı Şeria'yı yöneten ve Filistin'in önde gelen siyasi hareketi El Fetih'in de önde gelen isimlerindendi.

Erakat, Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'a danışmanlık da yapıyordu.

İsrail-Filistin Sorunu'na ancak "iki devletli çözüm" bulunabileceğini vurgulayan Erakat, son dönemde İsrail'le ilişkilerini normalleştiren bazı Arap ülkelerini de kınamıştı.

Erakat Ağustos ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail ile diplomatik ilişki kurma kararı için "iki devletli çözümü öldürecek bir gelişme" demişti.