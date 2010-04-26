Sadullah Ergin’den uzlaşma formülü

T24 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, anayasa oylamalarında, yürürlük maddesine, “Şu maddeler ayrı oylanır” diye bir hüküm koyulabileceğini ve böylece paketin bölünebileceğini ifade etti. Kanal 7’de Mehmet Hacet’in Başkent Kulisi adlı programa katılan Ergin, “Eğer CHP referanduma, ayrılarak sunulmasını istediği maddeleri Anayasa Mahkemesi’ne götürmezse, yürürlük maddesine ‘bu maddeler ayrı oylanır’ hükmü konulabilir” dedi.



Programa katılan gazeteciler arasında yer alan Fikret Bila, Milliyet gazetesindeki bugünkü (26 Nisan 2010) köşesinde Ergin'in uzalaşma formülünü yazdı:



CHP, parti kapatılması, Anayasa Mahkemesi ve HSYK ile ilgili maddeleri Anayasa Mahkemesi’ne götürmeyeceği taahhüdünde bulunursa, bu maddelerin referanduma ayrı sunulması konusunda iktidar partisi uzlaşmaya açık görünüyor.



TBMM sabahlara kadar çalışıyor. Anayasa değişikliği maddeleri 330-340 aralığından geçiyor. Partiler arasında uzlaşma yok ama arayış sürüyor.



Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile dün Meclis bahçesinde uzlaşma olasılığını konuştuk. Kanal 7’de Mehmet Hacet’in Başkent Kulisi programına birlikte konuk olduğumuz Bakan Ergin’e, Zaman’ın Ankara Temsilcisi Mustafa Ünal ile birlikte sorular yönelttik. Reklam aralarında perde arkasındaki gelişmeleri öğrenmeye çalıştık.





“Uzlaşma hâlâ mümkün”



TBMM birinci tur oylamaları bitirmek üzere... Pakete iktidar partisi dışında destek yok. BDP’nin 330’un altında kalmasın diye verdiği birkaç oyluk destek dışında muhalefet partileri destek vermiyor. Maddeler bıçak sırtında geçiyor.



Acaba ikinci tur oylamalar başlamadan iktidar partisiyle CHP arasında bir uzlaşma olasılığı var mı?



Adalet Bakanı Ergin, uzlaşma konusunda umudunu koruyor. Uzlaşmanın teknik olarak mümkün olduğunu söyleyen Bakan Ergin, yürürlük maddesine, “Şu maddeler ayrı oylanır” diye bir hüküm koyulabileceğini ve böylece paketin bölünebileceğini ifade etti. Tabii CHP’nin talep ettiği üç maddenin ayrılması önerisinin bu şekilde hayata geçmesi uzlaşmaya bağlı.





Uzlaşma formülü



Adalet Bakanı Ergin, sorularımızı yanıtlarken bir uzlaşma formülü de tarif etmiş oldu.

Bakan Ergin uzlaşmayı “Eğer CHP referanduma, ayrılarak sunulmasını istediği maddeleri Anayasa Mahkemesi’ne götürmezse, yürürlük maddesine ‘bu maddeler ayrı oylanır’ hükmü konulabilir” diye formüle etti.



Buna göre; CHP parti kapatılması, Anayasa Mahkemesi ve HSYK ile ilgili maddeleri Anayasa Mahkemesi’ne götürmeyeceği taahhüdünde bulunursa, bu maddelerin referanduma ayrı sunulması konusunda iktidar partisi uzlaşmaya açık görünüyor. Bakan Ergin, bu koşulla “Kapımız uzlaşmaya hâlâ açık” dedi.



CHP’nin hem bu maddeleri ayrı referanduma sunulmasını isteyip hem de “Anayasa Mahkemesi’ne gideriz” demesinin bir çelişki olduğunu vurgulayan Bakan Ergin’e göre, hem millete sorup hem millet adına karar veren Anayasa Mahkemesi’ne gitmek, ciddi bir çelişki.



Adalet Bakanı, CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne gitmeyeceğini açıklaması ve kanunun tümünün 367 veya üzerinde bir oyla geçmesi halinde, paketin üç maddesinin ayrılarak referanduma sunulması konusunda uzlaşmayı mümkün görüyor.





‘Bir sandıkta iki oylama’



Adalet Bakanı Ergin, uzlaşma sağlanması halinde ikiye ayrılacak paketin referanduma iki soruyla sunulabileceğini ifade etti ve şöyle dedi:



“Böyle bir durumda aynı oy pusulası üzerinde iki soru olabilir. Seçmen istediğine ‘evet’, istediğine ‘hayır’ diyebilir veya iki ayrı oy pusulası kullanılır ve oylamalar bu iki ayrı oy pusulasıyla aynı gün aynı sandıkta yapılır.”





“Gül yardımcı olur”



Anayasa değişikliği, kanunun 367 ve üzerinde bir oyla geçmesi halinde referanduma götürülmesi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün takdirinde. Bakan Ergin, TBMM’de bu yönde bir uzlaşma sağlanması halinde Cumhurbaşkanı Gül’ün yardımcı olacağını düşünüyor. “Sayın Cumhurbaşkanı adına konuşamam ama tanıdığım kadarıyla biz parlamentoda bir uzlaşma sağlarsak Sayın Gül yardımcı olur kanaatindeyim” dedi.





“Pazarlık yapmıyoruz”



Bakan Ergin, BDP ile pazarlık yaptıkları iddiasını ise kabul etmedi. Bütün partilerle gayri resmi temasları olduğunu söyleyen Bakan Ergin, TBMM çalışmalarının doğal seyri içinde her partiden yönetici ve milletvekilleriyle görüştüklerini, ancak bir pazarlık yapmadıklarını ifade etti.





Baykal’a övgü, yargıya sitem



Bakan Ergin, sohbetimiz sırasında konu CHP lideri Deniz Baykal’ın Kutlu Doğum Haftası vesilesiyle yaptığı konuşmaya gelince hem övgüde bulundu hem de yargıya şaka yollu sitem etti. Baykal’ın konuşmasını beğendiğini ifade ederek öven Bakan Ergin, “Ama” dedi ve şöyle devam etti:



“Arkadaşlarla şakalaşıyoruz; eğer bu konuşmayı Sayın Başbakan veya bizler yapsaydık dava açarlardı, Sayın Baykal yapınca sadece alkışlandı diyoruz.”





