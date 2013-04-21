Sadullah Ergin: Süreç başarısız olursa ölmek ve öldürmek için çok vaktimiz olacak

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, dün Muğla ve ilçelerindeydi. Sağlık Bakanlığı tabelalarından T.C. ibaresinin kaldırılmasına dair çıkan tartışma hakkında "Biz gardırop Atatürkçülüğü yapmıyoruz" diyen Ergin, barış süreci için de "Ölmek ve öldürmek için bu kadar hevesli olmayalım. Bu öldürmek hevesi niye? Süreç başarısız olursa ölmek ve öldürmek için çok vaktimiz olacak" ifadesini kullandı.



'T.C. edebiyatı yapanlarla diyorum ki: Hadi oradan be…'



Önce Sağlık Bakanlığı tabelalarından T.C. ibaresinin kaldırılmasıyla ilgili konuşan Ergin, “Biz gardırop Atatürkçülüğü yapmıyoruz” dedi. Ergin sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün bu T.C. edebiyatı yapanlara diyorum ki hadi oradan be… Bu, süreçle hiç alakası olmayan bir icraattı. İstismar ediliyor diye Sağlık Bakanımız açıklamasını yaptı zaten. Önceki bakanımız zamanında yapılan bir çalışma ve bu süreç yok o zaman. Aynası iştir kişini lafa bakılmaz.”



'Ölmek ve öldürmek için çok vaktimiz olacak'



Adalet Bakanı, ardından da açılımı anlattı. Türkiye’nin 30 yıllık çatışma ortamında çok şehit verdiğini belirten Ergin, “88 yıldır bu sorunun çözümü için doğru reçete yazılmamış” dedi. Sadullah Ergin, şunları söyledi:

“Ölmek ve öldürmek için bu kadar hevesli olmayalım. Bu öldürmek hevesi niye? Süreç başarısız olursa ölmek ve öldürmek için çok vaktimiz olacak.” Bu sırada Ergin’in konuşma yaptığı salona alınmayan 2 genç, Bakan’ı protesto etti. ‘Bu ülke Çanakkale Savaşı’nda kazanıldı. Amerikan dolarlarıyla satılamaz’ diye slogan atan gençler, gözaltına alındı.