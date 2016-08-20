Sadullah Ergin: Ferhat Sarıkaya'yı tanımam, iddialar akla ziyan iftiradır

AKP’nin kurucu il başkanlarından eski Adalet Bakanı ve AKP Grup Başkanvekili Sadullah Ergin, darbe girişimiyle suçlanan Fethullah Gülen cemaatinden talimat alarak iddianame yazdığını ve meslekten çıkarıldığı dönemde cemaatten para aldığını itiraf eden savcı Ferhat Sarıkaya'ya "ev hediye ettiği" iddialarını yalanladı.

Ergin, "Fethullahçı terör örgütü-FETÖ" operasyonu kapsamında tutuklanan Gazi Üniversitesi Personel Daire Başkanı Mehmet Saltan'ın öne sürdüğü iddia için "İfade sahibi Mehmet Saltan’ı da, dönemin savcısı Ferhat Sarıkaya'yı da tanımam. Söz konusu iddialar benim açımdan akla ziyan gerçek dışı ve iftiradır. Bu iftirayı atanlarla ilgili gerekli yasal girişimler yapılacaktır" dedi. Eski Adalet Bakanı, "kişisel hesaplarını ahlaksız yöntemlerle görmek isteyenlerin ibretlik 'mühendislik faaliyetini' dikkatle takip ettiğini" vurguladı.

Daha önce "Adalet Bakanlığı görevim boyunca Pensilvanya terör örgütünün hedefinde oldum” diyen Sadullah Ergin'in, Saltan'ın, halen Ankara'da Cumhuriyet Savcılığı yapan cemaat itirafçısı savcı Ferhat Sarıkaya'ya ev hediye ettiği iddiası üzerine yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ soruşturmasında ifadesi alınan şüpheli Mehmet SALTAN’ın 'Sadullah ERGİN savcı Ferhat SARIKAYA’ya ev alıp hediye etmiş' şeklindeki beyanı ve bu beyanın haberleştirilmesi üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zarureti hasıl olmuştur.

"Şemdinli olayları, bu olaylarla ilgili iddianame hazırlanması ve Van Savcısı Ferhat SARIKAYA’nın meslekten çıkarılması 2005-2006 yıllarında cereyan etmiş olaylardır.

"Bu olaylar yaşandığı dönemde AK Parti Grup Başkanvekili olarak TBMM’de görev yapmaktaydım.

"Bu süreçte, ifade sahibi Mehmet SALTAN’ı da, dönemin savcısı Ferhat SARIKAYA’yı da tanımam. Söz konusu iddialar benim açımdan akla ziyan gerçek dışı ve iftiradır. Bu iftirayı atanlarla ilgili gerekli yasal girişimler yapılacaktır.

"Geçmişten gelen kişisel hesaplarını, FETÖ soruşturması gibi aktüel bir dosya üzerinden ahlaksız yöntemlerle görmek isteyen siyaset dışı aktörlerin ayak izlerini çok net görüyorum ve bu ibretlik 'mühendislik faaliyetini' dikkatle takip ediyorum.

Kamuoyuna saygıyla duyururum."

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