Cemaat itirafçısı: Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin Şemdinli savcısı Sarıkaya'ya ev hediye etti!

Kendilerine “Yurtta Sulh Konseyi” adını veren cuntacıların 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından ‘FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Gazi Üniversitesi Personel Daire Başkanı Mehmet Saltan, 70 sayfalık ifadesinde Şemdinli dosyası savcısı olarak bilinen Ferhat Sarıkaya hakkında iddialarda bulundu. Saykan’ın eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in, Sarıkaya’ya Ankara’dan bir ev hediye ettiğini de öne sürdü.

Sadullah Ergin: Adalet Bakanlığı görevim boyunca Pensilvanya terör örgütünün hedefinde oldum

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre, Gülen cemaati ile Balıkesir’de dershaneye başladığında tanıştığını belirten Saltan’ın ifadesinde öne çıkan başlıklar şöyle:

"Dolandırıldı"

"Toplu olarak kendisine ödenen para ile XC 90 tipi Volvo marka bir araç aldı. Bunu Volvo’da çalıştığını söylediği bir dolandırıcıya kaptırdı. Emek Mahallesi’nde tanıdığı bir galericiden BMW X-5 marka araç alıp aynı dolandırıcıya arabayı kaptırdı. 160 bin-170 bin TL civarında maddi kayıp yaşayınca beni arayarak paraya ihtiyacı olduğunu, dolandırıldığını söyledi. Cemaatten para talep etti"

"Sadullah Ergin’den ev iddiası"

"Sarıkaya, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin tarafından Yenimahalle TOKİ Blokları’ndan bir ev hediye edildiğini ve bu evin tapusunun bir akrabasının üzerine olduğunu, daha sonra da bu evin TOKİ’ye geriye satılarak parasının alındığını bana kendisi bizzat anlatmıştır"