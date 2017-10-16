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Spor

Sadri Şener: Ersun Yanal Trabzonspor’da kalmaz

‘’Sadece Ersun Yanal’ın gitmesi taraftarı tatmin etmez’’

16 Ekim 2017 16:23

Trabzonspor’un Akhisar’a 6-1 yenilmesinin ardından Anadolu Ajansı'na konuşan Trabzonspor eski Başkanı Sadri Şener,’’ ’Sadece Ersun Yanal’ın gitmesi taraftarı tatmin etmez, daha radikal bir hareket yapmak gerekir’’ diye konuştu.

Sadri Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bordo-mavili takımın sahasında aldığı sonuçları eleştirerek, "Bir takım kötü gittiğinde teknik direktörün gitmesi çok sıradan bir şey. Trabzonspor camiasını tatmin etmek için daha radikal bir hareket yapılması gerekiyor." dedi.

''Bizim 1461 Trabzon'u çıkarsan o kadar yemez''

Şener, Trabzonspor gibi bir takımın sahasında önce 3-0'dan 4-3, sonra da 6-1 gibi tarihi sonuçlarla mağlup olmasının kabul edilemez olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Tek tek oyunculara bakınca herkes takımı şişiriyor, 'mükemmel takımımız var' diyordu. Ama demek bunlar çok iyi oyuncu değil. Önce 3-0'dan 4-3 yeniliyorsun, bu hafta da Akhisar'a 6-1 mağlup oluyorsun. Bizim 1461 Trabzon'u çıkarsan 6 tane yemez. Bu nasıl bir takım. Ben sezon başından bu yana bu savunmayı sevemedim. Bu işin çok alimi değilim ama bu savunma ile bu iş olmaz. Çok kötü bir savunma ve orta saha var. Rakipler orta sahayı ve savunmamızı tren gibi geçiyorlar."

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