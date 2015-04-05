Sadri Alışık ölümünün 20. yılında anıldı

Sinema sanatçısı Sadri Alışık, aramızdan ayrılışının 20, doğumunun 90'ıncı yılında Zincirlikuyu’daki mezarı başında anıldı. Sanatçının oğlu Kerem Alışık, bu ülke insanının anne babası olarak gördüğü iki anne babaya sahip olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Usta sinema ve tiyatro oyuncusu Sadri Alışık için, Zincirlikuyu'daki mezarı başında anma töreni düzenlendi. Törene oğlu Kerem Alışık, torunu Sadri Alışık, sanatçı Demet Evgar, oynadığı filmlerden bazılarının senaristi ve yönetmeni Safa Önal ile yakınları ve hayranları katıldı. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği, sanatçının uzun yıllar kullandığı 1957 model Chevrolet Belair marka otomobilinin muadili ile yine sanatçının 1966 yapımı "Ah Güzel İstanbul" filminde giydiği elbisenin benzerinin giydirildiği hiperrealist heykelini mezarın bulunduğu yere getirdi.





‘Onların cennette olduklarına eminim'





Senarist ve yönetmen Safa Önal, 20 yıl önce Sadri Alışık’ı, geçen yıl da Çolpan İlhan’ı kaybettiklerini hatırlatarak, iki yakın dostunun aynı yerde yattıklarını belirtti. Önal, “Onların gittikleri yere gitmek istiyorum. Diliyorum bunu çünkü onların cennette olduklarına eminim ve inanıyorum. Bizim dünyamızı da cennete çevirmek için yapmadıkları kalmamış iki tane güzel insandı. Güzel insan olmak çok zor bir iştir. Allah onlara rahmet eylesin, arkasından gideceklere de bizleri beklemesini söylesin” şeklinde konuştu.



Önal’ın konuşmasının ardından Sadri Alışık için Kur’an okundu, dualar edildi.





’19 yıl burada annemle beraber karşılardık'





Törenin sonunda bir açıklama yapan oğlu Kerem Alışık, babasını 20 yıl önce kaybettiğini hatırlatarak, “Aramızda olsaydı 90 yaşında olacaktı. Yirminci yılın bizim için başka bir üzüntüsü, 19 yıldır burada annemle beraber karşılardık. Bugün böyle olmadı, çok özlüyoruz onu. Hem sanata kattığı değer için, yaptıkları, bıraktıkları, söyledikleri mücadeleleri, insanlıkları… Hani evet bugün hakikaten bembeyaz saçlı sakallı, bıyıklı biri olacaktı ama içi de öyleydi” dedi.



Alışık, “Anne ve babayı aynı yerde burada anmak, hatırlamak, hiç unutmadan burada tekrar üstümüze düşen vazifeleri yapmak gibi bir durumla karşı karşıya kalığımızda hep şu beni teselli eder; evet bu benim annem babam. Ama bu ülke insanının, bu coğrafyaya ait insanların anne babası gibi gördükleri iki anne babaya sahip olmanın mutluluğunu, gururunu yaşıyorum. Onların eserleri onları yaşatmaya devam edecek” dedi.



Törenin ardından törene katılanlara Sadri Alışık’ın rol aldığı filmlerin afişlerinin fotoğraflarının kapağını süslediği çikolatalar ikram edildi.