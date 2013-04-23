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Kültür-Sanat

Sadri Alışık Ödülleri sahiplerini buldu

"18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri" sahiplerini buldu

23 Nisan 2013 22:13

Jürinin yaptığı değerlendirme sonucu, sinema dalında "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Ödülü"ne "Can" filmindeki rolüyle Selen Uçer, "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü"ne "Kelebeğin Rüyası" filmindeki rolüyle Kıvanç Tatlıtuğ layık görüldü.

"Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Ödülü"nü "Kelebeğin Rüyası" filmindeki rolüyle Farah Zeynep Abdullah, "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü"nü "Araf" filmindeki rolüyle Barış Hacıhan aldı.

Müzikal ya da komedi dalında "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Ödülü" Demet Akbağ'a "Hükümet Kadın" filmindeki rolüyle, "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü" İlker Aksum'a "Mutlu Aile Defteri" filmindeki rolüyle verildi.

Sinema dalında "Ekrem Bora Umut Veren Oyuncu Ödülü"nü Dilan Aksüt ve Elifcan Ongurlar, "Ayhan Işık Özel Ödülü"nü Şebnem Hassanisaughi aldı.

"Jüri Özel Ödülü"ne Nilay Erdönmez, "Onur Ödülü"ne ise Hikmet Dikmen, Umur Bugay ve Cüneyt Arkın layık görüldü.

Törende tiyatro dalında verilen ödüller ise şöyle:

"Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Ödülü": Sumru Yavrucuk (Kimsenin Ölmediği Bir Günün Ertesiydi)

"Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü": Evren Erler ("Domino" The Club)

"Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Ödülü": Pınar Çağlar Gençtürk (Yalnızlar Kulübü)

"Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü": Faruk Barman ("Kurabiye Ev" Yan Etki)

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