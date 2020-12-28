Demirtaş’ın annesi: Selahattin terörist değil

Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş, oğluna 'terörist' denmesine tepki gösterdi. Anne Sadiye Demirtaş, gazeteci Erdal Er'in YouTube kanalına konuk oldu ve canlı yayında soruları yanıtladı.
"O tek değil, milyonlarca kişi içeridedir"
"Şimdi de tutturmuşlar Selahattin teröristtir" diyen Demirtaş sözlerini şöyle sürdürdü:
"Halkın ağacından meyve koparmayın, çocuklarıma yedirmeyin, haramdır, diye tembihlerdim hep. Şimdi de benim çocuğumu rehin almışlar, koymuşlar cezaevine ve diyorlar 'teröristtir'. Benim çocuğum hiç 'terörist' olur mu? Benim çocuklarım terörist değil. Oğlum teröristti niye cumhurbaşkanı adayı oldu içeriden? Teröristti niye milletvekili oldu, Meclis'te el alemin hakkını savunurken aldılar kaldırdılar yataktan götürdüler. O tek değil, milyonlarca kişi içeridedir. Dünya alem biliyor ben onun arkasındayım, tüm sevdikleri arkasındadır. Ben anlamadım neyi paylaşamıyorlar."
"Avrupa nasıl Türkiye'yi tanıyacak?"
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "AİHM kararı bizi bağlamaz" sözlerinin sorulduğu Sadiye Demirtaş, "Türkiye, Avrupa Birliği'ne nasıl girecek böyleyse? O Avrupa'yı tanımıyorsa Avrupa nasıl Türkiye'yi tanıyacak" dedi.
Koronavirüs salgınının ardından yapılan af düzenlemesine gönderme yapan Sadiye Demirtaş, "Af çıktı ama katillere, hırsızlara, uyuşturucu satıcılarına çıktı. Bir tane siyasetçiyi çıkartmadılar" diye konuştu.
"O yalan haberleri izleyince tansiyonum yükseliyor"
Televizyon izlemediğini belirten Demirtaş, "O yalan haberleri izleyince tansiyonum yükseliyor ve çok üzülüyorum" ifadelerini kullandı. Ameliyatlı olduğu için iki senedir oğlunu görmediğini söyleyen anne Demirtaş, "Öyle kolay mı sanıyorsunuz yaşadıklarımı" dedi.