Sadiq Khan Londra'daki evsizler için harekete geçiyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 16 Aralık (DHA) - Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, İngiltere genelindeki sıcaklıkların sıfırın altına düşmesiyle sokaklarda yaşayan insanların kullanması için acil durum sığınakları açılacağını söyledi.

Başbakan Theresa May ve İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn\'in Avam Kamarası toplantısında sokakta yaşayan insanların durumları hakkındaki tartışmasının ardından Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, soğuk hava koşulları nedeniyle zor durumda kalan evsizler için acil durum sığınakları açılacağını söyledi. Konuyla ilgili Khan, \"Londra\'da hala sokaklarda yaşayacak kadar zor koşullar altında kalan vatandaşların olması çok üzücü. Bir kişinin bile sokaklarda zor koşullar altında yaşıyor olması büyük bir çoğunluk demektir. Bu yüzden acilen harekete geçmeliyiz\" dedi.

Khan açıklamasında, hava durumu üç gün üst üste sıfırın altında dereceler gösterdiği sürece sığınakların açılacağını ve şimdiden Londra\'ya bağlı 33 bölgenin eyleme geçtiğini söyledi. Sadiq Khan aynı zamanda kent genelindeki evsizlere daha iyi yardım ulaştırabilmek için 18 hayır kuruluşunun bir araya gelerek Londra Evsizlere Yardım Kuruluşu\'nu oluşturacağını belirtti. Khan, \"Londra genelinde birçok insanın sokaklardaki evsizler için yardım etmeye gönüllü olduğunu biliyorum. Belediye Başkanı olarak başkent genelindeki her yere ulaşmaya çalışacak ve bu problemi çözmek için elimden geleni yapacağım\" dedi.