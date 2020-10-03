Sadio Mane'nin Koronavirüs testi pozitif çıktı

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Liverpool'un yıldız kanat oyuncusu Sadio Mane'nin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Liverpool'un pazartesi günü Arsenal'i 3-1'lik skorla geçtiği karşılaşmada bir gol atan Senegalli yıldızın hafif semptomlar gösterdiği ancak kendini iyi hissettiği belirtildi.

Mane, bu hafta son Premier Lig şampiyonunda Koronavirüs olduğu tespit edilen ikinci futbolcu oldu. Salı günü yeni transfer Thiago Alcantara'nın da testi pozitif çıkmıştı ve hafif semptomlar gösterdiği belirtilmişti.

Liverpool, Mane'nin ilgili protokollere uyacağını ve kendini izole edeceğini belirtti.