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Politika

SADIK YAKUT'TAN AYSEL TUĞLUK'A MİSİLLEME KAYSERİ (A.A)

07 Mayıs 2011 14:48

-SADIK YAKUT'TAN AYSEL TUĞLUK'A MİSİLLEME KAYSERİ (A.A) - 07.05.2011 - TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, Demokratik Toplum Kongresi Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un açıklamalarına ilişkin, ''Önümüzdeki dönemde terör örgütü ve arkasındakiler için çok kötü şeyler olacak'' dedi. Yakut, Kayseri'nin İncesu ilçesinde yaptığı konuşmada, Kastamonu'da bir polisin şehit edilmesi, bir polisin de yaralanması olayının ardından Tuğluk'un yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Anayasa değişikliği ile demokratikleşmenin hızlanacağını, insanların temel hak ve hürriyetlerinin genişleyeceğini ifade eden Yakut, şunları söyledi: ''Herkes şunu çok iyi bilsin, (Olaydan sonra çok kötü şeyler olacak) diyenlere sesleniyorum. Çok kötü şeyler olacak ama kimin için? Çok net söylüyorum, inşallah önümüzdeki dönemde terör örgütü ve arkasındakiler için çok kötü şeyler olacak. Bu ülkeyi bölmek, yıkmak için çaba gösterenler ve onun arkasındaki bize dost görünenler için anayasayı değiştirip, bunlara cezanın en ağırını vereceğiz.  Hiçbir parti de bundan faydalanmaya kalkışmasın. Bu, her partinin meselesidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletinin meselesidir. Uyanık olmalıyız. Bizim Kürt kökenli vatandaşlarımızla hiçbir problemimiz yok. Bizim bin yıllık aynı coğrafyada din, dil birliğimiz var. Bu mesele, başkalarının meselesine birilerinin alet edilmesi, peşkeş çekilmesi ve maşalık yapmalarıdır. Akıllarını başlarına alsınlar.''

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