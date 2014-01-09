TBMM Başkanvekili Sadık Yakut: Ben olsaydım ebeni öperdim!

AKP'li TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, Güney Koreli parlamenterleri kabulü öncesinde gündeme ilişkin sorular yöneltmek isteyen gazetecilere yanıt vermedi. Yakut'un soruları cevapsız bırakmak için kullandığı ifade şaşkınlık yarattı.

Kabul öncesi bir gazeteci Yakut'a "Savcının ne yapması gerektiğini bilen bir insansınız. Siz olsaydınız ne yapardınız, Muammer Akkaş gibi mi davranırdınız" sorusunu yöneltti. Fırat Keskinkılıç'ın Doğan Haber Ajans'ında yer alan haberine göre, TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, soru üzerine, gülerek, "Ben olsaydım ebeni öperdim senin" karşılığını verdi.

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