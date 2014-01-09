T24 LogoT24 Logo
Gündem

TBMM Başkanvekili Sadık Yakut: Ben olsaydım ebeni öperdim!

Sadık Yakut Güney Koreli parlamenterleri ağırlamadan önce gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına cevap vermedi

09 Ocak 2014 19:37

AKP'li TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, Güney Koreli parlamenterleri kabulü öncesinde  gündeme ilişkin sorular yöneltmek isteyen gazetecilere yanıt vermedi. Yakut'un soruları cevapsız bırakmak için kullandığı ifade şaşkınlık yarattı.

Kabul öncesi bir gazeteci Yakut'a "Savcının ne yapması gerektiğini bilen bir insansınız. Siz olsaydınız ne yapardınız, Muammer Akkaş gibi mi davranırdınız" sorusunu yöneltti. Fırat Keskinkılıç'ın Doğan Haber Ajans'ında yer alan haberine göre, TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, soru üzerine, gülerek, "Ben olsaydım ebeni öperdim senin" karşılığını verdi.

 

Haberin tamamını okumak için yıklayın.

ETİKETLER

tbmmtürkiye büyük millet meclisisadık yakutbaşkanvekilimuammer akkaşsavcıgazetecisorucevap

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24