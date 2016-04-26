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Yaşam

Sadık köpek Pero, kendisine terk eden sahiplerine dönmek için 400 km yol gitti

Pero, ilk evinden bir çiftliğe çalışması için gönderilmişti

26 Nisan 2016 22:48

Pero adlı bir çoban köpeği Mart ayı başında ilk evinden ve sahiplerinden ayrılıp çalışması için başka bir çiftliğe gönderilmişti.

Ancak Pero'nun ilk evi ve sahipleriyle ayrılığı beklenenden kısa sürdü.

Galler'de Ceredegion bölgesinde yaşayan Alan ve Shan James, bir akşam evlerinin kapısını açtıklarında Pero'yu merdivenlerde kendilerini beklerken gördüler.

Oysa ki James ailesi iki ay önce Pero'yu 400 km uzakta, çoban köpeğine ihtiyaç duyan bir çiftliğe göndermişti.

Görünen o ki Pero yeni evine alışamadı ve 8 Nisan'da Cockermouth bölgesindeki çiftlikten kaçtı.

Pero'nun yine bir çiftlik olan eski evine yolculuğu iki hafta sürdü.

James ailesi Pero'nun ortadan kaybolduğunun kendilerine haber verildiğini ama arada geçen iki hafta boyunca nasıl seyahat ettiğini bilmediklerini söyledi.

Shan James "Pero bizi gördüğünde çılgına döndü. Köpeklerin evlerinin yolunu bulabildiğini biliyoruz ama 400 km biraz uzun bir yol..." dedi.

Pero aç ya da bitkin görünmediğinden, yol boyunca karşılaştığı kişilerin ona yemek vermiş olduğu tahmin ediliyor.

Pero ise uzun yolculuğun ardından asıl amacına ulaştı. James ailesi Pero'yu geri göndermeyecek.

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