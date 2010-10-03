Sadık köpek, ölen sahibini yalnız bırakmadı

T24- Kırklareli'nde bir av sırasında kalp krizinden öldüğü sanılan sahibinin başından ayrılmayan köpek, görenlere "sadakat budur" dedirtti.



Emekli başçavuş Ali Yörük (81) av köpeği "Linda" ve arkadaşı Mehmet Çelikkanat'la ava çıktı.



İki avcı arkadaş, Kofçaz ilçesi yolundaki Kapaklı mevkinde avlanmak üzere birbirlerinden ayrıldı. Bir süre sona, Linda isimli köpeğin Yörük'ün çevresinde dolaşarak, tepkiler verdiğini gören Çelikkanat, arkadaşının yanına gitti.



Çelikkanat, arkadaşı Yörük'ü yerde hareketsiz ve yüzü koyun halde görünce durumu

polise bildirdi.



Sağlık ekipleri yaptığı muayenede, Yörük'ün, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmiş olabileceğini belirtti. Yörük'ün cesedi, Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası, Kırklareli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Sahibinin cesedi olay yerinden kalkana kadar, cesedin başından ayrılmayan Linda adlı köpek, görenlerin yüreğini burktu. Linda, daha sonra Çelikkanat tarafından Yörük'ün evine götürüldü.



